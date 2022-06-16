16 июня 2022 | Время чтения 6 мин

Приоритетной задачей администрации Байдена является безопасность Америки, ее народа, территории, свобод и процветания. В связи с этим крайне важно довести конфликт между Россией и Украиной до скорейшего завершения. Чем дольше он будет продолжаться, тем больше будет вред для Украины, угроза для Европы и опасность для Америки.

Александр Белов, , 14:01 — REGNUM По мере того как российская армия постепенно добивается военных успехов на востоке Украины, всё больше говорят о том, что ситуация зашла в тупик, а также о том, что Москва может возобновить свой поход на Киев. На этом фоне украинские власти стали требовать у стран Европы все более и более современного оружия.

Ядерное оружие Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Тем не менее вполне возможно, что требовать уже несколько поздно: пути поставок подвержены ударам со стороны России, а для того, чтобы украинские военнослужащие могли пользоваться поставляемым оружием, их нужно обучать, что является очень сложным и длительным процессом. Более того, хотя российская сторона и понесла первоначально значительные потери, выбранная теперь тактика ведения боя с активным применением артиллерии уже стоила Киеву его наиболее хорошо подготовленных подразделений. Иными словами, нет уверенности в том, что Украина и впредь сможет давать отпор российскому наступлению, пишет бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бендоу в статье, опубликованной 16 июня The American Conservative.

До сего момента в Вашингтоне и в ряде европейских столиц говорили в основном о том, чтобы нарастить поставки оружия Киеву, однако недавно бывший министр обороны и иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который в настоящее время является депутатом Европейского парламента, выступил с крайне радикальной альтернативой: вооружить Украину ядерным оружием.

«Но поскольку Россия нарушила этот Будапештский меморандум, считаю, что мы как Запад имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки», — отметил он.

Депутат Европейского парламента от Польши Радослав Сикорский

Его логика достаточно ущербна: подписанный в 1994 году документ, в рамках которого Киев отказался от оставшегося у него после развала Советского Союза ядерного оружия, включал в себя, в частности, пункт, предполагавший «незамедлительные действия Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству», если оно подвергнется применению или угрозе применения ядерного оружия. Это обещание было довольно бессмысленным, поскольку единственный возможный агрессор — Россия — обладал правом вето, с помощью которого мог заблокировать любые решения в Совбезе ООН. Тем не менее официальный Киев все равно подписал этот документ, понимая, что он не предполагал никаких серьезных гарантий безопасности.

Безусловно, в Киеве, возможно, жалеют о том, что отказались от своего унаследованного ядерного арсенала, хотя это оружие и не находилось под операционным контролем Украины. Учитывая приверженность ЕС и особенно стран Европы делу нераспространения ядерного оружия, Украине, которая стремилась к интеграции с Западом, было бы трудно сохранить этот потенциал. Так, прежде чем администрация президента США Джорджа Буша-младшего наконец смирилась и признала за Индией ядерный статус, Нью-Дели приходилось платить значительную экономическую цену за развитие своего арсенала.

В любом случае возможности Украины давно упущены. И никто не предлагал передать Киеву ядерное оружие в преддверии нынешнего конфликта, что, вероятно, усугубило бы кризис и ускорило бы начало российской спецоперации. Если сделать это сегодня, когда конфликт уже идет, существует опасность того, что это противостояние — и без того ужасное — может превратиться в настоящую катастрофу.

Во время Холодной войны полномасштабный конфликт с применением обычных вооружений между США и СССР удалось предотвратить, вероятно, благодаря ядерному оружию. Однако, если бы между ними вспыхнула война, обладание ядерным оружием значительно увеличило бы опасность такого противостояния. У проигравшей стороны возникло бы искушение использовать ядерное оружие, чтобы восстановить баланс. Действительно, на протяжении всей Холодной войны Вашингтон, располагавший меньшей армией, угрожал ответить ядерным оружием на вторжение в Западную Европу. Теперь ситуация в отношениях между Америкой и Россией изменилась на противоположную.

Между Индией и Пакистаном, до того как они обзавелись ядерным оружием, было три полномасштабные войны. Появление у них потенциала уничтожить друг друга, возможно, не дало им начать четвертую, хотя в 1999 году, уже после того как и Исламабад, и Нью-Дели испытали ядерное оружие, и произошла стычка в Кашмире, известная как Каргильская война. Провокации Пакистана, как например, террористические атаки в парламенте Индии в 2001 году и в Мумбаи в 2008 году, были чреваты вооруженным конфликтом, однако стороны не пошли по этому пути из-за риска ядерной эскалации.

Американская баллистическая ракета Trident II

Безусловно, чтобы стать ядерной державой, Украине нужно больше, чем просто ядерное оружие. Также потребуются средства доставки — самолеты или ракеты, а также соответствующая подготовка. И, конечно же, такой план было бы нелегко сохранить в тайне. Москва, чтобы помешать развертыванию Украиной своих оперативных сил, может превентивно ответить ядерным оружием.

«Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы. Он не думает о будущем ни Украины, ни Польши. В случае реализации его предложений этих стран не станет, впрочем, как и Европы», — написал в ответ на заявление Сикорского спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

В любом случае подобная идея бесперспективна. Среди союзников Киева ядерным оружием обладают только США, Франция и Великобритания. Французский лидер Эммануэль Макрон пытается найти дипломатический способ прекращения конфликта. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не решился бы углубить свой статус европейского изгоя, передав Украине ядерное оружие. Президент Джо Байден только что вернулся из поездки в Южную Корею, где он подтвердил решимость Вашингтона добиваться ядерного разоружения Северной Кореи. Даже польское правительство, которое соперничает со странами Прибалтики в своей готовности втянуть в конфликт своих коллег из НАТО, не поддержало предложение Сикорского.

Тем не менее тот факт, что некогда серьезный политический деятель стал выступать за превращение нынешнего конфликта в ядерное противостояние, свидетельствует о том, насколько этот конфликт стал опасным. Спецоперация России по денацификации Украины была «неоправданной». Однако попытка союзников сделать Украину победителем, за которую все чаще выступают сторонники Украины в американском внешнеполитическом сообществе, рискует спровоцировать эскалацию со стороны России.

Межконтинентальная баллистическая ракета «Тополь» mil.ru

Президент Владимир Путин не может позволить себе проиграть, и у него есть средства, чтобы избежать этого, в том числе возможность начать полную военную мобилизацию и «применить ОМУ — химическое, ядерное или и то, и другое». На кону у Москвы больше, и поэтому она всегда будет готова платить и рисковать больше. На карту у США не поставлено ничего, что оправдывало бы риск ядерного уничтожения Киева. Тем не менее некоторые политики готовы рискнуть. Например, сенатор Митт Ромни и Эвелин Фаркас из Института Маккейна, которые поступили бы так, если бы Россия применила ядерное оружие против кого-то еще, — крайне безответственная позиция, которая поставила бы под угрозу будущее Америки.

Поддержка Украины со стороны простых американцев понятна. Однако она не должна осуществляться за счет безопасности США. Приоритетной задачей администрации Байдена является безопасность Америки, ее народа, территории, свобод и процветания. В связи с этим крайне важно довести конфликт между Россией и Украиной до скорейшего завершения. Чем дольше он будет продолжаться, тем больше будет вред для Украины, угроза для Европы и опасность для Америки. И тем больше у людей может возникнуть соблазн попробовать экстремальные идеи, подобные идеям Сикорского. Ядерная держава в состоянии войны была бы ужасным зрелищем.