Кабул, 16 июня, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Министр дорог и городского развития Ирана пообещал главе управления железных дорог Афганистана, что железная дорога Герат — Хаф будет введена в эксплуатацию до начала зимнего сезона.

GetBg.net Железная дорога

Читайте также: Иран и Афганистан рассматривают пути завершения строительства ж/д ветки

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», руководитель афганского управления железных дорог Бахт-ур-Рахман Шарафат в продолжение своих встреч в Иране встретился с министром дорог и городского развития Рустамом Касеми.

На встрече также присутствовали заместитель министра дорог и городского развития Миад Салехи, глава управления железных дорог Ирана и другие официальные лица.

В заявлении говорится, что стороны обсудили начало ремонта третьего участка железной дороги Герат — Хаф, перевозки по этой линии и направление афганских студентов-железнодорожников для обучения в Иран. Иранская сторона заявила о своей готовности к возобновлению ремонта и движения.

Глава афганской делегации, высоко оценив сотрудничество и помощь Ирана в этом вопросе, назвал позитивным продолжение таких встреч и призвал к скорейшему началу процесса ремонта и движения.

Касеми также выразил удовлетворение результатами встречи и распорядился, чтобы все ремонтные работы на третьем участке железной дороги Герат — Хаф были завершены до наступления зимнего сезона.