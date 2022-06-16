Железноводск, Ставропольский край, 16 июня, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В городе-курорте Железноводске проверяют сообщение о минировании городского суда. Информация о заложенной бомбе поступила утром 16 июня. В настоящее время из здания эвакуированы сотрудники и посетители, сообщил глава города Евгений Бакулин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Телефоны

«Поступила информация о минировании здания Железноводского суда. Людей из здания эвакуировали, сотрудники полиции проверяют достоверность данного факта», — написал Евгений Бакунин в своем телеграм-канале.

На месте работает полиция, медики и спасатели, здание суда оцеплено, пишет «КП-Северный Кавказ».

Ранее сообщения о минировании различных учреждений, в том числе школ и вузов поступали в ряде городов Ставропольского края в течение последних двух месяцев. При этом они ни разу не подтвердились.