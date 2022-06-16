Зинджибар, Йемен, 16 июня, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Большое количество мертвой рыбы было выброшено на побережье Йемена в окрестностях города Зинджибар на юге страны. Об этом сообщает информационное агентство Khabar.

Freestockphotos.biz Рыба

По данным журналистов, десятки тысяч мёртвых рыб были обнаружены местными жителями утром в четверг, 16 июня, на участке побережья длиной в несколько десятков километров.

Правительство Йемена начало расследование инцидента.

По данным журналистов, причиной экологической катастрофы мог стать разлив нефти у побережья Йемена. Также не исключено, что рыба умерла в следствие длительного пребывания в сетях браконьеров, которые ведут незаконный промысел сардин и тунца в йеменских территориальных водах.