Бангкок, 16 июня, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Власти Таиланда работают над законом о легализации однополых браков, сообщает CNN Indonesia.

YashiWong В Таиланде

Если закон примут, то Таиланд станет первой страной Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), разрешившей однополые браки.

Парламент Таиланда завершил процесс рассмотрения четырех различных законопроектов о легализации однополых браков. Первый и второй законопроекты содержат положения об однополых гражданских отношениях.