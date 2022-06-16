Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Сбер и правительство Республики Мордовия в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов и глава Республики Мордовии Артём Здунов, говорится в сообщении организации.

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Стороны договорились о совместной работе в части преобразования приоритетных отраслей экономики и социальной сферы по нескольким направлениям, таким как реализация инвестиционных проектов; развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства; развитие инфраструктуры; реализация программы предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также развитие системы предоставления финансовых услуг населению через удалённые каналы обслуживания и финансовое обслуживание исполнительных органов государственной власти.

Как отметил Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, «новое соглашение с правительством Республики Мордовии — ещё один шаг Сбера, направленный на взаимодействие и развитие российских регионов. Документ подразумевает сотрудничество по обширному кругу вопросов, которые в конечном итоге имеют одну цель: повышение уровня жизни граждан республики. Мы будем активно поддерживать инвестиционные проекты в регионе, реализовывать программы поддержки малого и среднего бизнеса, переводить предоставление услуг для населения в цифру. Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным».

В свою очередь, глава Республики Мордовии Артём Здунов заявил: «Правительство Мордовии ведёт совместную работу с банком по многим направлениям. Вместе мы реализовали множество приоритетных проектов, важных для республики, и заинтересованы в дальнейшем расширении инструментов взаимодействия. Сбербанк играет важную роль в реализации национальных проектов, в кредитовании отраслей экономики, финансировании крупных инвестиционных программ. Огромное значение имеет кредитование жилищного строительства; напомню, что в рамках нацпроекта ″Жильё и городская среда″ региону предстоит до 2030 года построить 4,35 млн кв. метров жилья. Подписание соглашения о сотрудничестве региона и Сбербанка позволит нам выйти на ещё более плодотворный партнёрский уровень».