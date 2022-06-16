Белгород, 16 июня, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Белгородской области за прошедшие сутки выписано с выздоровлением 36 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 июня в региональном оперативном штабе. В стационарах проходят лечение 207 человек, ещё 390 жителей врачи наблюдают амбулаторно.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в Белгородской области выявлено 131 405 носителей коронавируса. Справились с заражением 128 534 жителя, скончались от осложнений 2 274 человека, при этом новых летальных исходов не зарегистрировано.

По данным федерального оперштаба, за сутки в ковид-госпитали направили 25 новых пациентов.