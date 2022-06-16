Брюссель, 16 июня, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Три реактивные системы залпового огня, которые Германия обязалась поставить Киеву, могут быть поставлены в июле или августе после того, как украинские войска пройдут обучение по применению этих вооружений, заявила 16 июня министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, как передает Reuters.

Кристина Ламбрехт

«Обучение по этим системам залпового огня может начаться в конце июня, что означает, что они могут быть поставлены в конце июля или начале августа», — сказала она журналистам, прибыв на второй день переговоров со своими коллегами по НАТО в Брюссель.

Министры обороны стран НАТО, участвующие в двухдневной встрече, начавшейся в среду 15 июня, обсуждают увеличение поставок оружия Украине, а также заявки Швеции и Финляндии на вступление в военный альянс.