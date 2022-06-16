Казань, 16 июня, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Татарии за последние сутки подтвердили 84 новых случая заражения коронавирусом, накануне заболели 90 человек. Как сообщает 16 июня общероссийский оперативный штаб, в стационары республики с ковидом госпитализировали за минувший день 59 пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM В услових коронавируса

Всего в регионе зарегистрировано 151 728 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 147 306 пациентов, скончались 1995 человек. За сутки выписаны 160 пациентов, умерших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, вакцинация от коронавируса будет обязательной в российском национальном календаре профилактических прививок, тема в настоящее время прорабатывается с депутатами Госдумы.

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