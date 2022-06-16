Ярославль, 16 июня, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Ярославле места концентрации дорожно-транспортных происшествий не меняются на протяжении 5-6 лет, несмотря на замечания ГИБДД. Об этом на заседании комитета Ярославской областной думы заявил начальник регионального управления ГИБДД Антон Царёв.

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«Действительно, наблюдается планомерное снижение числа этих очагов. Вместе с тем, я бы не успокаивался. У нас есть очаги, которые носят стабильный характер на протяжении многих лет. В основном это, конечно, город Ярославль. Ну, например, пересечение Московского с Малой Пролетарской и улицей Калинина, Ленинградский проспект с улицей Панина, улица Урицкого, ну и так далее. Согласовываем мы традиционно, уже не первый год, перечень мест концентрации ДТП и, самое главное, перечень мероприятий, в основном инженерного характера, а также установку камер видеофиксации в этих очагах аварийности. Ну, вот могу констатировать, что из запланированных мероприятий каждое пятое не исполняется, хотя в самом начале года были договорённости, ударили по рукам и на уровне заместителя председателя правительства эти планы дорожной деятельности были утверждены», — рассказал Антон Царёв.

Всего, как отметил начальник областного ГИБДД, сейчас есть целых 19 мест концентрации ДТП, которые остаются неизменными. При этом некоторые — на протяжении 5-6 лет.