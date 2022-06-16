Донецк, 16 июня, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 16 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 8:00 и 9:45 зафиксированы две атаки из Новгородского по Пантелеймоновке. Оба раза противник выпустил по населённому пункту по три снаряда калибра 152 мм.

В 11:30 из Дзержинска открыли огонь по Никитовскому району Горловки. Всего выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Ещё один обстрел произошёл в 11:55. Украинские боевики из Авдеевки обстреляли Ясиноватую, выпустив пять снарядов калибра 122 мм.