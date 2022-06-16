Пушилин: Зеленский должен предстать перед международным трибуналом
Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский должен предстать перед международным трибуналом по военным преступлениям Украины в Донбассе, заявил 16 июня глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
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Денис Пушилин
«Да», — сказал он РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что Украины как государства может не стать уже в обозримом будущем.
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