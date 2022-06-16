Москва, 16 июня, 2022, 12:31 — ИА Регнум. 6 августа предлагается сделать Всероссийским днём лёгкой атлетики. Об этом 16 июня заявил исполнительный директор Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Борис Гришин.

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«Если бы Неделя лёгкой атлетики трансформировалась во Всероссийский день лёгкой атлетики, это было бы здорово», — сказал Гришин.

Он отметил, что в 2023 году исполнится 100 лет со дня проведения первого всесоюзного праздника физической культуры, который фактически был первым официальным чемпионатом по лёгкой атлетике.

Напомним, в Москве с 7 по 13 июня проходила Неделя лёгкой атлетики.