Сбербанк на ПМЭФ сообщил о поддержке строительной отрасли в Карелии
Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Сбер в рамках мероприятий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключил трёхстороннее соглашение о сотрудничестве и долгосрочном партнёрстве с правительством Республики Карелия и строительной компанией «Специализированный застройщик «Равновесие», входящей в группу компаний холдинга «Лотос». Подписи под документом поставили заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, глава Республики Карелия Артур Парфёнчиков и директор компании Леонид Белуга.
Соглашение предусматривает реализацию в республике ряда инвестиционных проектов, прежде всего по строительству нового комфортного жилья в рамках комплексного освоения новых территорий, а также расселения граждан из ветхого фонда. Взаимная кооперация Сбера, региональных властей и строительной отрасли выгодна всем сторонам. Строительная компания получит полный спектр банковских услуг, в том числе планируется проектное финансирование строительства в размере 7 млрд рублей, комплексное обслуживание счетов, возможность эффективно размещать временно свободные финансовые ресурсы. Банк предоставит современные банковские технологии управления средствами и продуктами, повысит операционную эффективность компании за счёт оптимизации бизнес-процессов и технологий. Кроме того, предусмотрено широкое информационное и консультационное взаимодействие.