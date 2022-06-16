Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Сбер в рамках мероприятий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключил трёхстороннее соглашение о сотрудничестве и долгосрочном партнёрстве с правительством Республики Карелия и строительной компанией «Специализированный застройщик «Равновесие», входящей в группу компаний холдинга «Лотос». Подписи под документом поставили заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, глава Республики Карелия Артур Парфёнчиков и директор компании Леонид Белуга.

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Соглашение предусматривает реализацию в республике ряда инвестиционных проектов, прежде всего по строительству нового комфортного жилья в рамках комплексного освоения новых территорий, а также расселения граждан из ветхого фонда. Взаимная кооперация Сбера, региональных властей и строительной отрасли выгодна всем сторонам. Строительная компания получит полный спектр банковских услуг, в том числе планируется проектное финансирование строительства в размере 7 млрд рублей, комплексное обслуживание счетов, возможность эффективно размещать временно свободные финансовые ресурсы. Банк предоставит современные банковские технологии управления средствами и продуктами, повысит операционную эффективность компании за счёт оптимизации бизнес-процессов и технологий. Кроме того, предусмотрено широкое информационное и консультационное взаимодействие.

Как заявил на ПМЭФ заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, «мы выделяем поддержку строительной отрасли в качестве одного из приоритетных направлений деятельности банка. Поэтому сотрудничество с Республикой Карелией и одним из ведущих застройщиков региона со стороны Сбера вполне объяснима. Уверены, что наши цели реализуются в полной мере, а эффективное партнёрство будет продолжено».

В свою очередь, глава Карелии Артур Парфенчиков, отметил: «Правительство Карелии благодарит Сбербанк за проявленный интерес к республике. Строительство — это локомотив развития экономики нашего региона, поэтому мы боремся за каждый проект, оказывая всевозможную поддержку отрасли. Уверен, что с вашей помощью мы придадим новый импульс для развития этой сферы».