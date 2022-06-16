Якутск, 16 июня, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Бывшие работники госавтоинспекции Магаданской области получили 7 и 7,5 лет за взятку в 50 тыс. рублей. Деньги инспекторы взяли за беспрепятственный проезд грузовиков в Сусуманскойм районе Колымы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 июня в пресс-службе прокуратуры региона.

Duma.gov.ru Инспектор ГИБДД

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«В период с мая по июнь 2021 года исполняющий обязанности начальника отделения ГИБДД ОтдМВД России по Сусуманскому району совместно со старшим инспектором дорожно-патрульной службы получили от начальника автоколонны ООО «Статус» взятку в размере 50 тыс. рублей за беспрепятственный проезд грузовых автомобилей по территории Сусуманского района», — отметили в надзорном ведомстве.

Нарушение закона выявили сотрудники УФСБ по Магаданской области. Было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за общее покровительство по службе, в значительном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Приговор суда обвиняемые сочли слишком суровым, свою вину не признали. Экс-сотрудники ГИБДД пытались обжаловать решение суда, но в апелляции им было отказано.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону приговорил секретаря военкомата, бравшей взятки, к выплате штрафа в 30 тыс. рублей.

Руководители военно-учебного центра Ростовского государственного университета путей сообщения (РГУПС) объявили сбор денег среди студентов для оформления необходимых им справок, деньги передавались через посредников.