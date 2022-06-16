Молдавия, 16 июня, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Приоритетом для Молдавии теперь стало вооружение армии. Об этом заявил спикер парламента Игорь Гросу в эфире телеканала JurnalTV.

Parlament.md Игорь Гросу

По его словам, такое решение было принято на основании событий, развернувшихся на Украине. Он сообщил, что Евросоюз выделит Молдавии €40 млн на укрепление обороны, осталось решить, какое оружие приобрести.

«Любое уважающее себя государство, нейтральное или входящее в блок, обязано заботиться о собственной безопасности, иметь армию. Есть правило по которому у вас столько безопасности, сколько вы в неё вкладываете», — сказал Гросу.

Напомним, о необходимости укреплять армию ранее заявляли президент Молдавии Майя Санду и премьер-министр республики Наталья Гаврилица. Вместе с этим в стране разворачивается антироссийская деятельность: запрещено ретранслировать новости российских телеканалов, носить символы Z, V и георгиевскую ленту. Также журналисту Николаю Костыркину, открыто поддерживающему спецоперацию России на Украине, в июне вручили подозрение по статьям «Пропаганда войны» и «Разжигание розни».