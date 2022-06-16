Сеул, 16 июня, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су посетит Париж на следующей неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей канцелярии премьер-министра.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, Хан посетит Францию с 19 по 23 июня, где примет участие в сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок (BIE).

Известно, что это будет первая зарубежная поездка Хан Док Су с тех пор, как он занял пост премьер-министра.

Сообщается, что премьер-министра будут сопровождать министр торговли Ан Док Гын, замглавы МИД Южной Кореи Ли До Хун, мэр города Пусан Пак Хон Чжун и глава Корейской торгово-промышленной палаты и председатель SK Group Чхве Тхэ Вон.