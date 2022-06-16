Донецк, 16 июня, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел города Горловка Донецкой Народной Республики. Об этом 16 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 11:10 в СЦКК зафиксировали атаку с украинских позиций в городе Дзержинск. По Никитовскому району Горловки выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские формирования совершили обстрел Донецка.