Воронеж, 16 июня, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Воронежской области госпитализированы 38 человек с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликованы 16 июня на сайте стопкоронавирус. рф. Сутками ранее в регионе в больницы попали 43 ковид-пациента.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки подтвердилось 109 новых случаев заражения коронавирусом, это на 28 случаев больше, чем накануне. Победили COVID-19 ещё 110 воронежцев. Новых смертей среди ковид-пациентов не зарегистрировано.

Всего в Воронежской области с весны 2020 года официально подтверждено 386 928 случаев заражения коронавирусом, 377 288 человек выздоровели, 8 320 воронежцев стали жертвами инфекции.