Клинцовский район, Брянская область, 16 июня, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введён в селе Займище Брянской области. Документ опубликован 15 июня на официальном сайте городского округа Клинцы.

Телеграм-канал Александра Богомаза Повреждённый дом в селе Займище

Согласно распоряжению главы городской администрации Сергея Евтеева, режим ЧС вводится с 18:00 14 июня и до особого распоряжения. Границу зоны чрезвычайной ситуации определили в пределах улиц Белорусская и Калинина села Займище.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня село подверглось обстрелу со стороны Украины, пострадало шесть человек, повреждено 45 частных домовладений.