Пенза, 16 июня, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Врачи Пензенской области за минувшие сутки после COVID-19 выписали 42 пациента. Всего по состоянию на 16 июня, в регионе выздоровели 181 058 человек, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За все время пандемии в Пензенской области зарегистрировали 187 444 случая заражения коронавирусом, из них 41 — за сутки.

От последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 5936 человек, за сутки умерли два пациента.

В пензенские ковид-стационары 15 июня госпитализировали 15 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, из-за COVID-19 режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 30 июня включительно.

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