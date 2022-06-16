Кабул, 16 июня, 2022, 12:24 — ИА Регнум. На заседании кабинета министров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принято решение возобновить процесс выдачи электронных удостоверений личности кочевникам в Афганистане. Об этом сообщает газета «8 Собх».

8am. af Афганские кочевники

В резолюции заседания кабинета талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая была опубликована 15 июня, департаменту статистики и информации поручено возобновить этот процесс.

Кабинет талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также утвердил план по печатанию за границей трёх миллионов бланков паспортов.

Выдача электронных удостоверений личности кочевникам прекратилась после недавних событий.