Челябинск, 16 июня, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Челябинской области глава одной из фирм осуждён за неуплату налогов на сумму более 54 млн рублей. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, в течение трёх лет этот гражданин включал в налоговую декларацию заведомо ложные сведения. Но в результате преступная деятельность была пресечена.

В итоге ущерб бюджету был возмещён. Суд назначил ему штраф в 500 тыс. рублей.