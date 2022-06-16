Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Вакцинация от коронавируса будет обязательной в российском национальном календаре профилактических прививок, тема в настоящее время прорабатывается с депутатами Госдумы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе ПМЭФ-2022.

Duma.gov.ru Михаил Мурашко

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«Мы видим, как ситуация развивалась в другом полушарии, когда они вышли в зимний период, мы за этим тоже наблюдаем, (…) сейчас с депутатским корпусом мы работаем для того, чтобы это двигать дальше», — отметил Мурашко.

Он указал на то, что ряд зарубежных коллег начинают комбинировать вакцину против гриппа и вакцину против ковид-инфекции.

Ранее Госдума отказалась принимать закон о включении вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок.