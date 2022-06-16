Ставрополь, 16 июня, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Власти Ставропольского края планируют существенно обновить парк общественного транспорта краевой столицы. Для города закупят 45 троллейбусов на автономном ходу. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в ходе совещания по региональному развитию, которое провел 15 июня вице-премьер России Марат Хуснуллин.

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«Мы планируем закупить для города 45 троллейбусов с автономным ходом. И под них будут сформированы новые маршруты. Убежден, с помощью такого обновления транспортного парка мы сможем снять остроту проблемы городских пассажирских перевозок», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Как отметил Владимиров, проект комплексного развития наземного электрического транспорта в Ставрополе разработало краевое министерство дорожного хозяйства и транспорта. Достигнуты договоренности о приобретении троллейбусов с компанией-производителем.