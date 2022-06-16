Тула, 16 июня, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Меморандум о сотрудничестве между правительством Тульской области и Донецкой Народной Республикой подписан 16 июня в рамках ПМЭФ-2022. Подписи под документом поставили губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Об этом сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Тульская область окажет помощь в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

«По итогам выезда на место наши специалисты в сфере ЖКХ, строительства и ремонта дорог определили первоочередные объекты и уже начали работу. На сегодня главная задача — подготовить к зиме многоквартирные дома и социальные объекты, в первую очередь школу и детский сад; восстановить повреждённые коммуникации, чтобы люди как можно быстрее вернулись к нормальной жизни», — рассказал Алексей Дюмин.

Денис Пушилин пояснил, что Тульская область взялась за восстановление Левобережного района Мариуполя, получившего серьёзные разрушения.

Добавим, что за последние три месяца Тульская область отправила в ДНР и ЛНР более 240 тонн гуманитарной помощи.