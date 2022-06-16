Киев, 16 июня, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Ирпень, расположенный в пригороде Киева, передает BFM TV.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

В Ирпене европейские лидеры должны были встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, но тот не приехал. Сообщается, что Зеленский встретится с европейскими гостями позже и в другом месте, в частности, во время пресс-конференции, которая состоится днем 16 июня.

Европейские лидеры находятся в городе Ирпень в присутствии, в частности, президента Румынии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон сделал небольшое заявление перед тем, как отправится в город Ирпень на Украине.