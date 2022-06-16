Донецк, , 12:21 — REGNUM Трибунал над украинскими нацистами в Донецкой Народной Республике (ДНР) пройдет максимально открыто и прозрачно. Об этом 16 июня заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Денис Пушилин Smdnr.ru

«Мы планируем поступить максимально открыто, что мы и сделаем — все чтобы было прозрачно, чтобы не оставить никакие шансы нашим оппонентам с другой стороны, что выносятся справедливые решения по каждому преступлению, чтобы никто не ушел от наказания», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также глава ДНР уточнил, что такой трибунал состоится до конца нынешнего лета, так как затягивать с ним «было бы неправильно» и добавил, что возможность участия в нем других стран в данный момент прорабатывается.

«Пока преждевременно оглашать участников, но я вам так скажу — понятно, это Донецкая и Луганская народные республики, конечно, мы рассчитываем, что и Россия будет участвовать с учетом того, что есть и граждане России, которые пострадали из-за тех преступлений, которые совершали по сути неонацисты. По следующим странам чуть позже мы уже будем говорить. Почему? Потому что вы же знаете эти двойные стандарты», — пояснил Пушилин.

При этом он уточнил, что ДНР рассчитывают на то, что СМИ стран Запада также будут освещать ход этого трибунала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что все русские города должны быть освобождены в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины