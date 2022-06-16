Багдад, 16 июня, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Лидер крупнейшей политической партии Ирака «Садристское движение» Муктада ас-Садр заявил о прекращении переговоров с правительством страны и уходе в оппозицию. Об этом 16 июня сообщает Al-Sumariya со ссылкой на обращение Садра к своим сторонникам.

مالهوترا Муктада ас-Садр

По его словам, партия, которая взяла первое место на последних парламентских выборах в Ираке, не будет участвовать в формировании нового правительства и будет отстаивать интересы иракцев «на улицах».

«Я решил выйти из политического процесса, чтобы никоим образом не сотрудничать с коррупционерами. Я хочу сказать вам, что я не буду участвовать в работе парламента в присутствии коррупционеров, пока из его состава не будут удалены коррупционеры и все те, кто грабил Ирак и допустил кровопролитие», — заявил ас-Садр.