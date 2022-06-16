Манагуа , , 12:20 — REGNUM Политическое руководство Никарагуа поздравило главу КНР Си Цзиньпина с его 69-летием. Об этом пишет Prensa Latina.

Даниэль Ортега Bolsadenoticias.com.ni

В своем послании правительство Никарагуа пожелало Си и его семье здоровья, счастья и «простого благополучия, которое объединяет всех нас в работе, гармонии, стабильности и продвижении социализма в мире».

«Мы гордимся тем, что чувствуем себя рядом, шагая во имя мира, суверенитета и справедливого, солидарного и равноправного развития, которого мы все заслуживаем», — говорится в тексте послания, подписанного президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой и вице-президентом Росарио Мурильо.

Отмечается, что Никарагуа чувствует себя побратимом в духовных и человеческих качествах, которые укреплялись с Китаем на протяжении всей истории.