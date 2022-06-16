Милан, Италия, 16 июня, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Изысканный итальянский трикотаж, упакованный в коробки, адресованные ритейлерам в Москве, Санкт-Петербурге и Курске, сложен на складе в Ломбардии в ожидании отправки. Хотя эти изделия не подпадают под санкции, призванные наказать Россию, вряд ли они будут отправлены в ближайшее время, сообщает 16 июня Associated Press.

sdnet01 Одежда

Из-за банковских ограничений российские заказчики не могут оплатить одежду, и из-за этого в сложной ситуации оказываются небольшие производители, такие как D. Exterior, компания по производству трикотажа высокого класса с 50 работниками в городе Брешиа на севере Италии.

«Это очень болезненно. У меня на складе товаров на 2 миллиона евро, и если за них не смогут заплатить, это будет катастрофа», — жалуется владелица D. Exterior Надя Занола.

Италия — крупнейший производитель предметов роскоши в мире, на ее долю приходится 40% элитной одежды, обуви и аксессуаров. По словам представителей отрасли, хотя Россия приносит итальянской индустрии роскоши всего около 3% годового дохода, составляющего 97 млрд евро, это все же значительный объем для многих из 80 000 малых и средних компаний, составляющих основу итальянской моды.

«Речь идет о потере от 80% до 100% доходов этих компаний», — объясняет президент федерации микро- и малых предприятий в области моды Confartigianato Фабио Пьетрелла.

За годы работы российские клиенты зарекомендовали себя как идеальные покупатели. Они не только платят вовремя, но и высоко ценят мастерство исполнения изделий. Производители не видят возможностей быстрой и долгосрочной замены этой клиентской базы.