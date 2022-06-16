Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Представители России и Украины контактируют, но вести переговоры об урегулировании конфликта в прежнем ключе в Киеве не хотят. Об этом помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский заявил 16 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Марина Александрова ИА REGNUM Владимир Мединский

«Мы созваниваемся периодически, но украинская сторона не желает продолжать переговоры в том ключе, в котором они велись», — сказал Мединский ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Мединский заявил, что замораживание российско-украинских переговоров — инициатива Киева. Россия готова их продолжать.

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