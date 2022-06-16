Октябрьский район, Калмыкия, 16 июня, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Калмыкии начальник РЭС филиала ПАО «Россети Юг» — «Калмэнерго» в Октябрьском районе стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СК России 16 июня.

Sledcom.ru Следственный комитет

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в июле 2021 года начальник «Калмэнерго» незаконно отправил подчинённых на стройку зернового амбара на территории животноводческой стоянки, принадлежащей его супруге. К работам привлекалась спецтехника организации.

Девять сотрудников выполнили указание руководства во избежание негативных последствий.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Расследование уголовного дела прокуратура взяла на контроль.