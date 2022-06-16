В Саратовской области за сутки с COVID-19 госпитализировали 21 человека
Саратов, 16 июня, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 16 июня зарегистрирован 254 001 случай заражения коронавирусом, за сутки подтвердили ещё 98 тестов, накануне выявили 92 заболевших. Соответствующие данные приводит общероссийский оперативный штаб.
Выздоровели с начала пандемии 247 143 человека, из них 131 — за минувший день. В ковид-госпитали 15 июня доставили 21 пациента.
По информации облминздрава, на стационарном лечении находятся 298 пациентов, на амбулаторном — 668.
Скончались от последствий заражения коронавирусом 5984 человека, за сутки умер один человек.
ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области отступившая пандемия коронавируса позволила провести спартакиаду среди медицинских работников.
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