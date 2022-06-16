Москва, 16 июня, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Российская компания «Байкал Электроникс» отменила выпуск и продажу серверных процессоров Baikal-S из-за отказа тайваньского производителя TSMC заключать новые контракты на производство этих чипов. Об этом 16 июня сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника.

ColiN00B Процессор

Отмечается, что проблемы с производством российской микроэлектроники могут сказаться на выполнении требований по импортозамещению, поскольку на серверные процессоры «Байкал» рассчитывали крупные потребители.

« Сбербанк планировал перейти на Baikal-S в случае, если государство обяжет покупать продукцию исключительно на российских процессорах. Теперь, очевидно, серверов на этих процессорах в России не будет», — сообщил собеседник агентства.

Директор компании «Промобит», которая производит серверы Bitblaze на процессорах «Эльбрус», Максим Копосов, сообщил, что в скором времени отечественный серверный рынок пополнится техникой на иностранных чипах.

«Прежде всего рынок наполнится самыми массово выпускаемыми в мире процессорами от Intel и AMD, завезенными по каналам параллельного импорта, а также китайскими изделиями», — отметил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что на мировом рынке полупроводников начали расти продажи.

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