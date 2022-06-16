На Тайване отказались производить российские серверные процессоры
Москва, 16 июня, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Российская компания «Байкал Электроникс» отменила выпуск и продажу серверных процессоров Baikal-S из-за отказа тайваньского производителя TSMC заключать новые контракты на производство этих чипов. Об этом 16 июня сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника.
Отмечается, что проблемы с производством российской микроэлектроники могут сказаться на выполнении требований по импортозамещению, поскольку на серверные процессоры «Байкал» рассчитывали крупные потребители.
Директор компании «Промобит», которая производит серверы Bitblaze на процессорах «Эльбрус», Максим Копосов, сообщил, что в скором времени отечественный серверный рынок пополнится техникой на иностранных чипах.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что на мировом рынке полупроводников начали расти продажи.
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