Хабаровск, 16 июня 2022, 12:18 — REGNUM В соединения и воинские части Восточного военного округа (ВВО) для прохождения службы в Вооружённых силах России прибыло более 3000 тысяч новобранцев весеннего призыва. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.
Для прохождения новобранцами «курса молодого бойца», включающего обучение по строевой, физической подготовке и освоение будущих военных специальностей, в войсках округа сформировано более 80 учебных подразделений.
Как сообщало ИА REGNUM, в соединения и воинские части Тихоокеанского флота ВМФ России начали прибывать новобранцы весеннего призыва.
Читайте также: Севастопольские новобранцы едут на службу — фоторепортаж
Читайте ранее в этом сюжете: Тихоокеанский флот принял первых новобранцев весеннего призыва