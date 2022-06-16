Хабаровск, , 12:18 — REGNUM В соединения и воинские части Восточного военного округа (ВВО) для прохождения службы в Вооружённых силах России прибыло более 3000 тысяч новобранцев весеннего призыва. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Призывники Mil.ru

пресс-служба ВВО «Военнослужащие непосредственно в воинских частях обеспечиваются полевой формой одежды. Кроме того, призванные граждане уже обеспечены несессерами, банковскими картами для начисления денежного довольствия и персональными электронными картами».

Для прохождения новобранцами «курса молодого бойца», включающего обучение по строевой, физической подготовке и освоение будущих военных специальностей, в войсках округа сформировано более 80 учебных подразделений.

пресс-служба ВВО «По окончании занятий общевоинского курса и приведения к военной присяге, военнослужащие будут распределены по штатным подразделениям».

Как сообщало ИА REGNUM, в соединения и воинские части Тихоокеанского флота ВМФ России начали прибывать новобранцы весеннего призыва.

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