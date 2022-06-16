Курск, 16 июня 2022, 12:16 — REGNUM В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погибли три уроженца Курской области — Евгений Верхотуров, Андрей Машошин и Сергей Алябьев. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
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Власти Курской области сообщили о гибели ещё троих военных
«Евгений Верхотуров жил в Железногорске. У старшего лейтенанта Андрея Машошина было два высших образования: он окончил Курскую сельскохозяйственную академию и Курский институт государственной и муниципальной службы. В СХА проходил военную кафедру. Андрей Машошин работал в органах внутренних дел, затем решил связать жизнь с армией. Старший лейтенант Машошин был командиром взвода, с самого начала участвовал в спецоперации на Украине и до последнего дня был верен Родине.
Старший сержант Сергей Алябьев — уроженец Курска, родился в 1978 году. Сергей героически погиб, исполняя свой воинский долг», — говорится в сообщении администрации.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.