Власти Курской области сообщили о гибели ещё троих военных

Курск, 16 июня, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погибли три уроженца Курской области — Евгений Верхотуров, Андрей Машошин и Сергей Алябьев. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

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«Евгений Верхотуров жил в Железногорске. У старшего лейтенанта Андрея Машошина было два высших образования: он окончил Курскую сельскохозяйственную академию и Курский институт государственной и муниципальной службы. В СХА проходил военную кафедру. Андрей Машошин работал в органах внутренних дел, затем решил связать жизнь с армией. Старший лейтенант Машошин был командиром взвода, с самого начала участвовал в спецоперации на Украине и до последнего дня был верен Родине.

Старший сержант Сергей Алябьев — уроженец Курска, родился в 1978 году. Сергей героически погиб, исполняя свой воинский долг», — говорится в сообщении администрации.