Санкт-Петербург, , 12:16 — REGNUM Возможность выхода России из Всемирной торговой организации (ВТО) не обсуждается, «хлопать дверью» Москва не будет. Об этом замглавы российского МИД Александр Панкин заявил 16 июня журналистам на ПМЭФ.

ВТО World Trade Organization

По его словам, Россия не пойдёт на такой шаг, как бы ни было сложно состоять в ВТО. РФ вступила в эту организацию осознанно, рассчитывая на определённые выгоды, и она их получала.

«Хлопать дверью не собираемся», — сказал Панкин.

Он отрицательно ответил на вопрос, обсуждается ли возможность выхода России из ВТО.

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