Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Возможность выхода России из Всемирной торговой организации (ВТО) не обсуждается, «хлопать дверью» Москва не будет. Об этом замглавы российского МИД Александр Панкин заявил 16 июня журналистам на ПМЭФ.

World Trade Organization ВТО

По его словам, Россия не пойдёт на такой шаг, как бы ни было сложно состоять в ВТО. РФ вступила в эту организацию осознанно, рассчитывая на определённые выгоды, и она их получала.

«Хлопать дверью не собираемся», — сказал Панкин.

Он отрицательно ответил на вопрос, обсуждается ли возможность выхода России из ВТО.

Читайте также: Конференция ВТО обнажила «растущую дисфункцию» — Reuters