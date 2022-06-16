Архангельск, , 12:13 — REGNUM В Архангельской области от укусов клещей пострадали 2168 человек, 446 из них — дети, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Клещ Pixabay.com

По данным ведомства, укусы клещей зафиксированы на территориях всех муниципальных образований за исключением Мезенского района.

«В регионе зарегистрировано 11 случаев с подозрением на клещевой вирусный энцефалит (Вельский, Верхнетоемский и Ленский районы, города Коряжма и Котлас), в том числе 1 случай у ребенка в Коряжме», — отметили в ведомстве.

С предварительным диагнозом иксодовый клещевой боррелиоз зарегистрировано 10 случаев среди взрослых (Вельский и Котласский, Приморский районы, города Архангельск и Котлас).

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области возросло число заболевших клещевым боррелиозом.