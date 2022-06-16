Тбилиси, , 12:12 — REGNUM Объём денежных переводов, поступивших в Грузию из России в мае 2022 года достиг $313,9 млн, что на 888,78% больше, чем за тот же месяц 2021 года. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба Нацбанка Грузии

Грузия и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, объём денег, поступивших из России составил 62,07% от всех средств, присланных из-за рубежа. Сумма также на 136% больше той, что прислали из России в апреле.

Вторая страна по объёму денежных переводов в Грузию — Италия, из которой прислали $36,8 млн (7,28%). Третью строчку в этом списке заняли США — $27,78 (5,49%) млн.

Напомним, денежные переводы из-за границы являются важной составляющей экономики Грузии. В апреле объёмы денег, которые переводят из России стали резко расти. Эксперты это связывают с большим количеством российских граждан, которые перебрались жить в Грузию после введения санкций против РФ.

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