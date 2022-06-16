Ханты-Мансийск, , 12:12 — REGNUM В Югре за сутки на 16 июня госпитализировали семерых больных с COVID-19, 43 человека выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом. Это на шесть случаев больше, чем днём ранее. На первое место по числу заражений вышел Нижневартовск — 7.

С начала пандемии в Югре на 16 июня насчитывается 211 047 лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 208 228 пациентов, 2553 скончались (ни одного человека за сутки).

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