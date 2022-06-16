Ханты-Мансийск, 16 июня, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 16 июня госпитализировали семерых больных с COVID-19, 43 человека выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом. Это на шесть случаев больше, чем днём ранее. На первое место по числу заражений вышел Нижневартовск — 7.

С начала пандемии в Югре на 16 июня насчитывается 211 047 лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 208 228 пациентов, 2553 скончались (ни одного человека за сутки).