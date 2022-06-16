Тунис, 16 июня, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Десятки тысяч государственных служащих принимают участие во всеобщей забастовке в Тунисе, которая началась в четверг, 16 июня. Об этом сообщает Babnet.

VOA Демонстрация протеста. Тунис

По данным журналистов, к участию в протестах граждан страны призвала Ассоциация профессиональных союзов Туниса.

Отмечается, что в забастовке принимают участие работники 159 государственных учреждений. Забастовка привела к приостановке работы вокзалов, аэропортов, железных дорог и городского транспорта.

Организаторы забастовки требуют от правительства Туниса пересмотреть бюджетную политику, а также ввести госрегулирование цен на ряд стратегически важных ресурсов. Забастовку поддержали представители ряда оппозиционных партий и политических движений.