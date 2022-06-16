Москва, 16 июня, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Наиболее гостеприимный город в России — это Волгоград. За то, чтобы в город приезжало больше туристов, выступают 60% горожан, свидетельствует опрос исследовательского центра портала Superjob.ru.

stevepb Туристы

Также в число гостеприимных городов России вошли — Красноярск (59%), Екатеринбург (59%), Самара (58%), Нижний Новгород (54%), Уфа (54%), Челябинск (53%), Казань (53%) и Ростов-на-Дону (50%).

Мечтают о том, чтобы столицы посещало больше туристов 37% жителей Москвы и 46% жителей Санкт-Петербурга. Наименьший прирост тех, кто рад гостям, зафиксирован в Омске (45%), Перми (41%) и Краснодаре (38%).

Опрос проведён 13 мая — 10 июня 2022 года. Опрошены 9000 граждан РФ старше 18 лет из городов-миллионников.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году самыми гостеприимными городами России стали Нижний Новгород (52%), Волгоград (50%) и Красноярск (47%).

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