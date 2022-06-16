Барнаул, 16 июня, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Парламентарии Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) намерены направить свои предложения по внесению изменений в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Депутаты считают, что агрессивные животные не должны содержаться в приютах, это неоправданно дорого, сообщает телеграм-канал АКЗС.

Марина Каширская ИА REGNUM Бездомные собаки

О необходимости установить в федеральном законе норму, допускающую усыпление таких особей в приютах, заявил председатель комитета АКЗС по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов. По его словам, собаки, которые проявляют немотивированную агрессию в отношении людей не должны пожизненно содержаться в приютах. Разработчики законодательной инициативы предлагают сократить этот срок до полугода.

«Только питание собаки в приюте обходится в 120 рублей в день, это в два раза больше, чем выделяется на еду для школьников. За 15 лет (это средний срок жизни собаки) это составит более 657 тысяч рублей за счет бюджетных средств, грантовой поддержки, которая также выделяется за счет бюджетных средств и конечно пожертвований. Строительство и содержание приютов для собак — это дорогое удовольствие, а краевой бюджет сегодня не настолько богат. У нас отремонтированы не все школы и детские сады, не решена проблема повышения зарплат в регионе», — подчеркнул Сергей Серов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе оглашения послания Федеральному собранию в январе 2020 года президент России Владимир Путин призвал обеспечить горячим питанием всех учеников в школах с первого по четвертый класс. До этого в Алтайском крае дошло до того, что компенсация за школьное питание детям из малообеспеченных многодетных семей сельских районов составляла всего 4 рубля 85 копеек. Это кратно больше, чем выделено на собак, которые помогает полицейским в ИВС (80 рублей).

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