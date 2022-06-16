Москва, , 12:10 — REGNUM Пресса неверно истолковала ранее опубликованную информацию касательно возможности пребывания на территории России граждан Украины, ДНР и ЛНР после 17 августа 2022 года. Об этом заявила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Курскую область Пресс-служба администрации Курской области

«МВД РФ сообщает, что ранее опубликованная информация «О снятии введенных Российской Федерацией ограничений на транспортное сообщение с иностранными государствами» была неверно истолкована рядом СМИ в части, касающейся необходимости гражданам Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики покинуть территорию Российской Федерации до 17 августа 2022 года», — сказала Волк.

По её словам, даже несмотря на снятие временных ограничений на транспортное сообщение с Украиной, ДНР и ЛНР, граждане этих стран могут оставаться в РФ даже без разрешительных документов, и в их отношении не будут применяться санкционные меры в виде административной ответственности и высылкой из России с ограничением на въезд.

Указанным категориям граждан, в том числе без документов, удостоверяющих личность или документов с истёкшим сроком действия, как отметила Волк, рекомендуется обращаться в территориальные органы МВД РФ для продления срока временного пребывания в РФ, получения статуса беженца или временного убежища, а также оформления разрешительных документов для проживания в России либо приобретения российского гражданства.

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