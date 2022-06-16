Москва, 16 июня 2022, 12:10 — REGNUM Пресса неверно истолковала ранее опубликованную информацию касательно возможности пребывания на территории России граждан Украины, ДНР и ЛНР после 17 августа 2022 года. Об этом заявила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«МВД РФ сообщает, что ранее опубликованная информация «О снятии введенных Российской Федерацией ограничений на транспортное сообщение с иностранными государствами» была неверно истолкована рядом СМИ в части, касающейся необходимости гражданам Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики покинуть территорию Российской Федерации до 17 августа 2022 года», — сказала Волк.
По её словам, даже несмотря на снятие временных ограничений на транспортное сообщение с Украиной, ДНР и ЛНР, граждане этих стран могут оставаться в РФ даже без разрешительных документов, и в их отношении не будут применяться санкционные меры в виде административной ответственности и высылкой из России с ограничением на въезд.
Указанным категориям граждан, в том числе без документов, удостоверяющих личность или документов с истёкшим сроком действия, как отметила Волк, рекомендуется обращаться в территориальные органы МВД РФ для продления срока временного пребывания в РФ, получения статуса беженца или временного убежища, а также оформления разрешительных документов для проживания в России либо приобретения российского гражданства.
Читайте ранее в этом сюжете: Граждан Украины, ДНР и ЛНР могут депортировать из России после 17 августа