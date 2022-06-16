Пушилин рассказал, когда будет восстановлена «Донбасс Арена»
Донецк, 16 июня, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Футбольный стадион «Донбасс Арена» в Донецке будет восстановлен, когда закончатся обстрелы города со стороны украинских вооружённых формирований. Об этом 16 июня заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
«После того как закончатся обстрелы, и мы отодвинем противника на должное расстояние, «Донбасс Арена» будет восстановлена», — приводит слова Пушилина «Матч ТВ».
Он добавил, что пока не может назвать стоимость восстановления арены, но никаких серьёзных повреждений нет.
По его словам, были подозрения, что арена серьёзно повреждена в результате обстрелов с 2014 года, но специалисты уже оценили: ситуация не критичная.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая Пушилин заявил, что ДНР намерена возродить футбольный клуб «Шахтёр».