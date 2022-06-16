Донецк, 16 июня, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Футбольный стадион «Донбасс Арена» в Донецке будет восстановлен, когда закончатся обстрелы города со стороны украинских вооружённых формирований. Об этом 16 июня заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Максим Цуканов Стадион «Донбасс Арена». 2015

«После того как закончатся обстрелы, и мы отодвинем противника на должное расстояние, «Донбасс Арена» будет восстановлена», — приводит слова Пушилина «Матч ТВ».

Он добавил, что пока не может назвать стоимость восстановления арены, но никаких серьёзных повреждений нет.

По его словам, были подозрения, что арена серьёзно повреждена в результате обстрелов с 2014 года, но специалисты уже оценили: ситуация не критичная.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая Пушилин заявил, что ДНР намерена возродить футбольный клуб «Шахтёр».