Москва, , 12:08 — REGNUM С начала 2022 года финансовую поддержку со стороны правительства Москвы получили свыше 5,5 тыс. малых и средних предприятий. Об этом 16 июня сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом вице-мэр отметила, что с марта, по запросу предпринимательского сообщества, в Москве было утверждено ещё 25 новых мер поддержки. Сюда входят гранты, льготные кредиты и поручительства, бесплатные образовательные программы и консультации.

«С начала года поддержку на общую сумму более 14 млрд рублей получили свыше 5,5 тыс. малых и средних предприятий. Город субсидирует ставки по кредитам и договорам факторинга, выступает поручителем по займам, предоставляет гранты на оборудование, патенты, открытие новых точек общепита и другие цели. Комплекс первоочередных антисанкционных мер принимался во взаимодействии с предпринимательским сообществом», — сказала Сергунина.

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